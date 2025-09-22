Bill Gates vrea să schimbe modul în care va fi ținut minte după ce va muri. Pune la bătaie toată averea de 168 de miliarde de dolari

Bill Gates, cofondatorul Microsoft și unul dintre cei mai înstăriți oameni din lume, a anunțat că plănuiește să transfere aproape întreaga sa avere personală și să închidă Fundația Bill & Melinda Gates în următorii 20 de ani. Miliardarul în vârstă de 69 de ani a subliniat că nu dorește să fie perceput drept cineva care „a murit bogat”, accentuând că resursele sale pot fi folosite pentru a aborda problemele globale cele mai urgente.

Conform estimărilor Bloomberg, Gates deține o avere de aproximativ 168 de miliarde de dolari. Această decizie reprezintă unul dintre cele mai ambițioase proiecte filantropice contemporane, cu efecte potențiale semnificative asupra sănătății, educației și combaterii schimbărilor climatice. Într-o declarație publică, miliardarul a precizat că Fundația Gates va înceta să mai funcționeze la 31 decembrie 2045. Până atunci, organizația va distribui aproximativ 200 de miliarde de dolari către diferite inițiative caritabile, iar bugetul anual va crește de la 6 miliarde la 9 miliarde de dolari, accelerând astfel ritmul donațiilor, potrivit Reuters.

Creată în anul 2000, fundația a investit deja peste 100 de miliarde de dolari în combaterea sărăciei și în eradicarea bolilor la nivel global. Printre realizările sale se numără reducerea semnificativă a cazurilor de poliomielită și sprijinul major pentru programe de vaccinare și educație. Gates a stabilit un plan clar pentru următorii 20 de ani ai fundației, concentrându-se pe domenii cu un impact maxim, cum ar fi reducerea mortalității infantile și materne prin acces la vaccinuri, tratamente esențiale și infrastructură medicală îmbunătățită. El consideră că milioane de vieți pot fi salvate dacă se investește constant în aceste domenii.

Un alt obiectiv major al fundației este eliminarea unor boli devastatoare, precum poliomielita și malaria, care afectează în special țările cu sisteme de sănătate fragile. Totodată, organizația intenționează să sprijine agricultura durabilă, ajutând fermierii mici să facă față schimbărilor climatice și să reducă foametea. Educația, în special pe continentul african, rămâne un pilon central, de la accesul fetelor la școală până la programe de formare profesională menite să le asigure independență economică.

„Banii mei pot salva vieți, dar succesul depinde de cooperarea statelor și de sprijinul constant pentru comunitățile vulnerabile”, subliniind că nici cea mai bogată fundație nu poate înlocui rolul guvernelor atunci când acestea își reduc contribuțiile la ajutorul internațional. El cere un efort colectiv pentru ca donațiile să producă efecte reale și durabile.

Ce l-a motivat pe miliardar

Motivația lui Gates pentru această decizie are rădăcini în valorile familiale și în modelele filantropice care l-au inspirat. Mama sa, Mary Gates, i-a transmis că averea este doar o responsabilitate temporară, iar tatăl său, Bill Gates Sr., a fost co-președinte al fundației până la decesul său în 2020. Prietenia cu Warren Buffett, care a donat deja zeci de miliarde și și-a încurajat copiii să cedeze 99% din avere, a avut de asemenea un rol semnificativ. În 2010, Gates și Buffett au lansat Giving Pledge, o inițiativă prin care peste 240 de miliardari s-au angajat să doneze majoritatea averilor lor. Influența lui Andrew Carnegie, prin eseul său „Evanghelia bogăției” din 1889, unde se afirmă că „cel care moare bogat moare dezonorat”, a contribuit, de asemenea, la viziunea filantropică a lui Gates.

Privind spre viitor, Gates rămâne optimist că progresele tehnologice și inovațiile în domeniul sănătății, inclusiv inteligența artificială, vor transforma viețile a milioane de oameni. Chiar dacă aceste schimbări nu s-ar materializa complet, el consideră că averea sa trebuie redirecționată către binele comun, nu consumată pe lux. După cum afirmă el însuși:

„Nu vreau să fiu amintit ca cineva care a murit bogat. Vreau să fiu amintit pentru impactul pe care l-am avut asupra oamenilor”.

