Bill Gates are o nouă iubită. Cine a reușit să-l impresioneze pe miliardarul de 67 de ani FOTO

Bill Gates iubește din nou. La nici doi ani de când a divorțat de Melinda French, cea alături de care a avut o căsnicie de aproape trei decenii, miliardarul a fost văzut în compania unei alte femei.

Potrivit People, Bill Gates (67 de ani) a început o relație cu Paula Hurd (60 de ani), văduva lui Mark Hurd, fost CEO Oracle și Hewlett-Packard.

Cei doi au fost văzuți împreună la mai multe evenimente sportive, ultima apariție în public fiind consemnată în ianuarie, la finala masculină de la Australian Open, când Novak Djokovic l-a învins pe Stefanos Tsitsipas.

Bill Gates Is Dating Paula Hurd, Widow of Former CEO: 'But She Hasn't Met His Kids Yet,' Says Source

"It's widely known that Bill Gates and Paula Hurd are dating," a source tells PEOPLE pic.twitter.com/mVqbRzHSGe