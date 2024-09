Teoriile conspirației nefondate despre Bill Gates sunt nelipsite, iar unele discuții pe tema aceasta se mută de pe internet în viața cotidiană.

Una dintre cele mai frecvente acuzații cu care s-a confruntat miliardarul cofondator al Microsoft a fost aceea că ar pune microcipuri în vaccinuri pentru a urmări oamenii.

Într-un interviu CNET publicat recent, înainte de lansarea noului său serial pe Netflix, Gates a vorbit despre o întâlnire întâmplătoare cu un teoretician al conspirației.

Confruntat pe stradă de o femeie care credea acest lucru, Gates a răspuns: „Nu am nevoie să te urmăresc pe tine în mod special”.

Gates a declarat că a fost surprins să fie implicat în teoriile conspirației.

În 2022, acesta a scris pe Twitter că "a fost subiectul multor dezinformări", referindu-se la speculațiile nefondate conform cărora el ar fi de vină pentru pandemia COVID-19. Gates a declarat că "nu se aștepta" să fie în centrul unor astfel de speculații.

"Unele dintre ele, cum că aș pune cipuri în brațe, nu au sens pentru mine - de ce aș vrea să fac asta?", a postat el pe X, fostul Twitter la acea vreme.

Alți teoreticieni ai conspirației au suspiciuni cu privire la achizițiile de terenuri agricole ale lui Gates. Cu aproximativ 275.000 de acri, Gates este cel mai mare proprietar privat de terenuri agricole din SUA, potrivit The Land Report.

Întrebat într-o sesiune Reddit Ask Me Anything de anul trecut de ce a cumpărat atât de multe terenuri agricole, Gates a răspuns:

"Dețin mai puțin de 1/4000 din terenurile agricole din SUA. Am investit în aceste ferme pentru a le face mai productive și pentru a crea mai multe locuri de muncă. Nu este vorba de niciun plan măreț. De fapt, toate aceste decizii sunt luate de o echipă de investitori profesioniști."

Gates a declarat că acum a ajuns să râdă de teoriile conspirației despre el.

"Trebuie să ai simțul umorului", a declarat Gates pentru BBC luna trecută. "Când oamenii spun că vreau să urmăresc pe toată lumea - de ce vreau să urmăresc pe toată lumea?", scrie Business Insider.

