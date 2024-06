Bolivia nu vrea gainile lui Bill Gates: Cum crede el ca noi traim ca acum 500 de ani?

Dupa ce Bill Gates a anuntat ca vrea sa contribuie la eradicarea saraciei prin donatii in gaini, oficialii din Bolivia, una dintre tarile vizate, s-au aratat indignati si au spus ca magnatul IT ar trebui sa studieze felul in care acest sector a prosperat in tara lor.

"Cum crede el ca noi traim ca acum 500 de ani, in mijlocul junglei, si nu stim sa producem. Cu tot respectul, ar trebui sa nu mai vorbeasca despre Bolivia", a spus ministrul bolivian pentru Dezvoltare, Cesar Cocarico, citat de Reuters.

In Bolivia sunt crescute 197 de milioane de gaini anual, dintre care 36 de milioane pot fi exportate.

Cel mai bogat om din lume, Bill Gates, anunta la inceputul lunii ca vrea sa doneze 100.000 de gaini tarilor sarace din Africa, dar si Boliviei si prezenta un plan de crestere a acestora pentru a aduce agricultorilor profituri substantiale.

"Nicio investitie nu are o cota de profit precum cresterea gainilor", a spus Gates, citat de Forbes.

El arata ca, daca incepe cu trei gaini si un cocos, un crescator ar ajunge sa aiba 12 gaini in trei luni si 250 intr-un an, din vanzarea carora ar castiga 1.250 de dolari.

Obiectivul anuntat de Gates este ca in tarile sarace din Africa subsahariana sa fie gaini in 30% dintre gospodarii, fata de 5% in prezent.

Pe de alta parte, SUA, UE si Brazilia vand gaini in Africa la preturi mult mai mici decat si-ar putea permite sa vanda crescatorii locali, potrivit unui analist BBC.

Fundatia Bill si Melinda Gates a facut donatii de 36 de miliarde de dolari in programe de sanatate, educatie si dezvoltare.