Avertismentul lui Bill Gates, în contextul evoluției AI-ului: „Nu ne garantează asta"

Autor: Dan Stan
Sambata, 16 August 2025, ora 08:55
605 citiri
Bill Gates, interviu pentru CNN, august 2025 / captură video YouTube

Bill Gates, fondatorul Microsoft și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a vorbit deschis, de curând, despre viitorul pieței muncii, în contextul dezvoltării inteligenței artificiale. Afaceristul a ținut să transmită un avertisment în mod special pentru tineri.

Noua generație trebuie să se adapteze la noile cerințe din câmpul muncii, însă chiar și cei care vor stăpâni instrumentele de AI nu vor avea asigurat un loc de muncă, în viitor, avertizează multimiliardarul.

„În această perioadă de tranziție, abilitatea de a utiliza aceste instrumente este atât distractivă, cât și avantajoasă (...) Îmbrățișarea, utilizarea AI-ului va fi foarte, foarte importantă. Dar asta nu va garanta că nu vom avea o mulțime de schimbări”, a explicat Gates, pentru CNN.

Totodată, miliardarul încurajează tinerii să fie la curent cu noile tendințe. „Să fie curioși, să citească și să utilizeze cele mai noi instrumente”, este sfatul fondatorului Microsoft.

În doar câțiva ani, AI-ul a devenit „mainstream”

În ultimii ani, AI-ul a cunoscut o evoluție spectaculoasă, la nivel mondial. Aproximativ 50% dintre industriile globale folosesc AI la scară largă, ceea ce a dus la o nouă eră a inovației și productivității. Microsoft, de exemplu, a lansat sisteme AI care depășesc acuratețea medicilor umani în diagnosticare (85,5% față de 20%). Acestea pot reduce semnificativ costurile și pot transforma modul în care se desfășoară fluxurile clinice.

AI este estimată să crească PIB-ul global cu până la 4% într-un scenariu favorabil de productivitate, cu cele mai mari beneficii pentru economiile avansate (SUA, China, UE). Totuși, există mari diferențe regionale în adoptare, infrastructură digitală și nivel de optimism al populației.

Totodată, dezbaterile despre supravegherea AI, etică, riscuri și control au intensificat intervenția guvernelor. Uniunea Europeană, China și SUA au accelerat reglementări privind siguranța și transparența AI.

