Bill Gates a transmis un mesaj care ii va starni pe conspirationisti: Soarta Jocurilor Olimpice depinde de vaccinarile impotriva COVID -19

Cred ca in urmatoarele luni va trebui sa urmarim progresul pe care il inregistram. Insa cred ca inca este posibila competitia, daca lucrurile vor merge bine.Daca lucrurile nu vor merge bine, ar fi neplacut, dar noi facem tot ce putem pentru ca vaccinurile sa fie aprobate si sa ajunga la toata lumea", a spus Gates.Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice de la Tokyo ar fi trebuit sa aiba loc vara trecuta, dar au fost amanate din cauza pandemiei de coornavirus.In Japonia, tara aflata partial in stare de urgenta, multi oameni sunt in continuare sceptici in ceea ce priveste organizarea evenimentului sportiv.Bill Gates si sotia sa conduc Fundatia Bill & Melinda Gates, care a contribuit cu 1,75 miliarde de dolari la cercetari, la dezvoltarea si distribuirea tratamentelor Covid-19.