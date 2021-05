Una dintre cele mai mari anti-vacciniste, lasata fara contul de Facebook dupa ce a raspandit informatii false despre Bill Gates si COVID-19

Erin Elizabeth este acuzata de proprietarii Facebook ca a raspandit informatii false despre rolul fondatorului Microsoft Bill Gates , in dezvoltarea vaccinurilor anti-COVID-19. De asemenea, a promovat eficacitatea hidroxiclorochinei ca tratament impotriva bolii.Luna trecuta, Elizabeth a fost inclusa in lista celor 12 cei mai mari dezinformatori in mediul online, intr-un raport publicat de Centrul pentru Combaterea Urei in Digital (CCDH), informeaza businessinsider.com . Site-ul ei "Health Nut News" promoveaza "sanatatea alternativa". Raportul CCDH arata ca acele 12 persoane sunt responsabile de distribuirea a 65% din tot continutul anti-vax de pe Facebook.Dupa eliminarea contului, Elizabeth a scris intr-o postare pe Twitter : "TOATE paginile si grupurile mele de Facebook si chiar pagina mea personala cu milioane de urmaritori. Toate paginile mele de Instagram, inclusiv pagina mea publica. Fara vreo incalcare a regulilor. Totul a disparut. Chiar si matusa mea care este asistenta mea. I-au luat pagina!".