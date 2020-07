Bill Gates da vina pe social media pentru prevalenta teoriilor conspirationiste: Informatiile false dar stimulante se raspandesc mai repede decat adevarul

"Cand lasi oamenii sa comunice, trebuie sa iei in calcul faptul ca anumite informatii incorecte care sunt insa foarte stimulante se pot raspandi extrem de rapid comparativ cu adevarul. Iar social media poate agrava si mai mult acest lucru", a declarat Gates pentru CNBC Exemplul folosit de Gates este cel al documentarului "Plandemic" - un documentar plin de informatii false periculoase cu privire la coronavirus - inclusiv afirmatii precum ca vaccinele nu functioneaza sau ca masurile de izolare in casa suprima sistemul imunitar. Acest fals documentar a avut peste 8 milioane de vizualizari pana cand YouTube sau Facebook au apucat sa le dea jos de pe platformele lor."Este foarte dificil pentru aceste companii sa urmareasca ce informatii circula pe platformele lor, si sa elimine lucrurile gresite in mod fundamental in timp util, pana cand nu ajung la foarte multi utilizatori", a mai spus cofondatorul Microsoft Cofondatorul Microsoft, filantropistul Bill Gates a militat in toti acesti ani pentru pregatirea societatilor in fata unei pandemii, si chiar a avertizat intr-o faimoasa prezentare la Ted Talks cu privire la costurile in vieti omenesti la nivel global ale unei potentiale pandemii.Bill Gates a promis ca va aloca 250 de milioane de dolari pentru lupta impotriva acestui virus si pentru descoperirea unui vaccin, devenind una din vocile importante la nivelul liderilor mondiali in ceea ce priveste importanta masurilor pentru controlul pandemiei.