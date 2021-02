De ce nu cumpara Bill Gates Bitcoin? Miliardarul: "Daca ai mai putini bani decat Elon Musk, trebuie sa ai grija"

Fostul sef al Microsoft a declarat ca nu obisnuieste sa isi aleaga investitiile in functie de valoarea pe care o au in piata, noteaza BBC "Daca ai mai putini bani decat Elon Musk , trebuie sa ai grija. Elon are o avere impresionanta si este sofisticat, deci nu cred ca investitiile sale in Bictoin vor avea de suferit", a afirmat Gates.Valoarea Bitcoin-ului a crescut cu aproape 50% dupa ce Tesla a anuntat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in aceasta moneda.De altfel, Bill Gates a fost sceptic in legatura cu Bitcoin, de-a lungul timpului. In anul 2018, intr-un interviu acordat CNBC, el a spus ca ar prefera sa cumpere si sa vanda imediat ce piata creste, dar ca nu ar investi pe termen lung.