Bill Gates: Tratamentele pentru COVID-19 sa ajunga la persoanele care au nevoie, nu la cei ''care ofera mai mult''

"Daca vom lasa pur si simplu tratamentele si vaccinurile sa mearga la cel care liciteaza cel mai mult si nu la oamenii si in locurile care au cea mai mare nevoie, vom avea parte de o pandemie mai lunga, mai nedreapta si soldata cu mai multe decese", a precizat Gates, fondatorul companiei Microsoft , intr-o inregistrare data sambata publicitatii din timpul unei conferinte virtuale pe tema COVID-19 organizate de International AIDS Society."Avem nevoie de lideri care sa ia aceste decizii dificile pentru o distributie bazate pe echitate, nu doar pe factorii dictati de piata".Exista sute de proiecte de vaccin in curs de desfasurare, iar guvernele din Europa si Statele Unite investesc miliarde de dolari in cercetare, teste si fabricatie, insa exista temeri ca statele cu venituri mai mari ar putea procura tratamente promitatoare impotriva noului coronavirus , in timp ce tarile in curs de dezvoltare nu ar primi nimic.Comisia Europeana si Organizatia Mondiala a Sanatatii au avertizat asupra unei competitii nesanatoase in goana dupa un tratament considerat esential pentru salvarea vietilor si rezolvarea haosului economic creat de virus, in timp ce anumiti oficiali de la Washington au declarat ca vor prioritiza rezidentii Statelor Unite.Potrivit lui Gates, eforturile care inceput in urma cu doua decenii odata cu lupta impotriva crizei globale HIV/SIDA, cand tarile s-au solidarizat pentru a face ca tratamentele sa fie disponibile in cele mai multe dintre tarile lumii, inclusiv in Africa, ar putea servi drept model ca tratamentul impotriva COVID-19 sa devina accesibil la scara larga.Filantropul a folosit drept exemplu Fondul global de lupta impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei, creat in 2002, precum si Planul de Urgenta al Presedintelui SUA pentru combaterea SIDA, programe care faciliteaza accesul la medicamente si contribuie la combaterea unei boli cu una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din lume."O lectie esentiala in lupta impotriva HIV/SIDA este importanta construirii acestui sistem global de distributie, extins si echitabil, astfel incat medicamentele sa ajunga la toata lumea", a mai spus Gates.