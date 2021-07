Acordul dintre Melinda French Gates si Bill Gates privind conducerea fundatiei ce le poarta numele

Planul pentru c onducerea uneia dintre cele mai mari fundatii filantropice din lume a fost anuntat de directorul general Mark Suzman, fiind o miscare care ar trebui sa asigure o tranzitie de succes pentru fundatia care a cheltuit peste 50 de miliarde de dolari in ultimele doua decenii in combaterea saraciei si a bolilor.Daca Melinda va demisiona dupa doi ani, ar primi resurse personale de la Bill pentru munca sa filantropica, care ar fi complet separate de banii de la fundatie, a anuntat fundatia miercuri, intr-o postare pe blog.Bill isi va asuma apoi administrarea completa a fundatiei, la care cuplul s-a referit adesea drept "al patrulea copil".In luna mai, Melinda si Bill au solicitat divortul dupa 27 de ani de casatorie, dar s-au angajat sa-si continue munca filantropica impreuna.Fundatia a declarat ca miliardari Bill si Melinda vor face o contributie de 15 miliarde de dolari, cea mai mare contributie a lor din anul 2000, aducand contributia lor totala la aproximativ 65 de miliarde de dolari.De asemenea, fundatia a anuntat ca va mari numarul de administratori care sa supravegheze activitatile si intentioneaza sa finalizeze deciziile pana la sfarsitul anului si sa anunte noii administratori in ianuarie 2022.Fondata in anul 2000, Fundatia Bill & Melinda Gates a devenit una dintre cele mai puternice si influente forte in sanatatea publica globala.Fundatia a alocat anul trecut aproximativ 1,75 miliarde de dolari pentru ajutoare legate de pandemia de Covid-19.Anuntul de miercuri vine si dupa ce, in iunie, investitorul miliardar Warren Buffett a declarat ca demisioneaza din functia de administrator al fundatiei si ca si-a donat jumatate din averea sa pentru filantropie, de cand s-a angajat acum 15 ani sa-si dea averea.Buffett nu a explicat de ce demisioneaza, dar a mentionat ca a renuntat la toate functiile de conducere in afara Berkshire Hathaway, reducandu-si volumul de munca.