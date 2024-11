Billie Eilish, după rezultatele alegerilor din SUA: „Este un război împotriva femeilor” FOTO/VIDEO

Billie Eilish l-a criticat pe Donald Trump în timpul concertului ei din Nashville de miercuri seară, 6 noiembrie, spunând că cineva care urăște femeile atât de profund este pe cale să devină președinte, relatează Variety.

Potrivit unei înregistrări video surprinse de fani, cântăreața câștigătoare a premiului Grammy a spus mulțimii că, trezindu-se în acea dimineață - după ce Trump a fost declarat câștigător al alegerilor din SUA - „nu a putut concepe să facă un spectacol în această zi”.

Dar, „cu cât ziua trecea mai mult, cu atât aveam sentimentul că este un privilegiu să pot face asta cu voi și că putem face asta într-un moment ca acum”.

Billie Eilish delivers speech before performing ‘Your Power’ at her concert in Nashville, Tennessee tonight:

“Someone who hates women so, so deeply is about to be the President. This song is for all the women out there. I love you, I support you.”

