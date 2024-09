Încă un star mondial sare în barca lui Kamala Harris. După Taylor Swift și Eva Longoria, Billie Eilish o susține pe „adversara” lui Trump VIDEO

Billie Eilish și fratele ei, Finneas, au declarat că îi vor susține pe Kamala Harris și Tim Walz la alegerile prezidențiale din acest an, relatează The Independent. Anunțul a fost făcut într-un videoclip postat pe rețelele sociale marți, 17 septembrie.

Cântăreața în vârstă de 22 de ani și fratele său, Finneas, producător, cântăreț și actor, în vârstă de 27 de ani, și-au exprimat sprijinul pentru candidații democrați într-un clip postat chiar de Ziua Națională a Înregistrării Alegătorilor, scrie digi24.ro.

It’s National Voter Registration Day. We are voting for Harris-Walz. The choice is clear. Check your voting status here: https://t.co/ZPKcYDR7aF pic.twitter.com/PiFfQpkARW