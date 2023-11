Surpriză totală în finala Billie Jean King Cup: ce națională a câștigat trofeul în premieră

Naționalele de tenis ale Canadei și Italiei s-au întâlnit în finala Billie Jean King Cup. După de a trecut de marea favorită Cehia în semifinale, Canada și-a dus misiunea la bun sfârșit.

Canada a câștigat în premieră Billie Jean King Cup (fosta FedCup), devenind a 13-a națiune care cucerește acest trofeu.

La Sevilla, în Spania, Canada a repurtat două victorii în fața Italiei.

Marina Stakusic, în vârstă de 18 ani, clasată pe locul 258, a început ziua cu o victorie cu 7-5, 6-3 în fața Martinei Trevisan, clasată pe locul 43. Leylah Fernandez a învins-o pe Jasmine Paolini cu 6-2, 6-3, câștigând trofeul pentru țara ei.

🇨🇦 WORLD CHAMPIONS 🇨🇦

Canada win the Billie Jean King Cup for the first time in their history, becoming the 13th nation to win the World Cup of Tennis 🏆#BJKCupFinals | @TennisCanada pic.twitter.com/LOoZ6QBvPK