"Rămâne în istorie" Billie Jean King, cuvinte mari pentru Simona Halep

Fosta mare campioană Billie Jean King a transmis un mesaj pentru Simona Halep.

"De două ori campioană de Grand Slam și fostul număr 1 mondial Simona Halep se retrage din tenis.

Simona este o sportivă incredibilă și a câștigat mai multe titluri WTA (24) decât orice jucătoare română de tenis din istorie.

Mult succes în următorii pași ai călătoriei tale, Simona", a scris Billie Jean King.

2x Grand Slam champion and former World No. 1 Simona Halep is retiring from tennis.

Simona is an incredible athlete, and has won more WTA titles (24) than any woman Romanian tennis player in history.

Best of luck in the next steps of your journey, Simona. pic.twitter.com/8gxvb6D6JW