Cum să-ți creezi un cont pe Binance în 5 pași simpli - Tutorial ACTUALIZAT!

Ai auzit de criptomonede și îți dorești să te alături acestei lumi fascinante? Ai venit în locul potrivit! În acest articol, îți voi explica cum să-ți faci un cont pe Binance, una dintre cele mai populare platforme de tranzacționare crypto. Urmează cei 5 pași simpli și începe să investești în criptomonede!

Pasul 1: Accesează site-ul Binance

Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să te asiguri că ai accesat site-ul oficial Binance. Vizitează Binance.com și verifică dacă adresa URL este corectă în bara de navigare. Acesta este un aspect esențial, deoarece există numeroase site-uri frauduloase care încearcă să imite platforma Binance pentru a fura datele utilizatorilor.

Pasul 2: Înscrie-te pe platformă

După ce ai accesat site-ul oficial Binance, în colțul din dreapta sus al paginii, vei observa butonul "Înregistrează-te". Fă clic pe el și vei fi redirecționat spre formularul de înregistrare. Aici, trebuie să furnizezi adresa ta de e-mail și să alegi o parolă sigură. Parola trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, o combinație de litere majuscule și minuscule, și cel puțin un simbol sau cifră.

După ce ai introdus aceste informații, bifează căsuța pentru a confirma că ai cel puțin 18 ani și că ești de acord cu Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate a Binance. Apoi, fă clic pe butonul "Creează cont".

Ads

Pasul 3: Confirmarea e-mailului

În scurt timp, vei primi un e-mail de la Binance cu un cod de verificare. Verifică căsuța ta de e-mail și, dacă nu găsești mesajul, verifică și folderul de spam. Copiază codul primit în câmpul corespunzător din formularul de înregistrare Binance și apasă pe "Verifică" pentru a finaliza procesul de confirmare a e-mailului.

Pasul 4: Verificarea identității

Pentru a putea efectua tranzacții și a beneficia de toate funcționalitățile platformei, este necesar să-ți verifici identitatea. Acest proces, cunoscut și sub numele de KYC (Know Your Customer), te protejează de fraudă și îți asigură un cont sigur.

Pentru a începe verificarea, accesează "Centrul de securitate" sau "Contul tău" și selectează "Verificare identitate". Îți vei fi solicitate mai multe informații, cum ar fi numele complet, data nașterii, adresa, precum și o copie a unui document de identitate valabil (pașaport, buletin sau permis de conducere). Urmează instrucțiunile de pe ecran și încarcă documentele necesare. Procesul de verificare poate dura câteva zile, dar, de obicei, se finalizează într-un timp mai scurt.

Ads

Pasul 5: Setarea autentificării în doi pași (2FA)

Pentru a-ți asigura contul împotriva accesului neautorizat, Binance îți recomandă să activezi autentificarea în doi pași (2FA). Aceasta reprezintă un nivel suplimentar de securitate, care necesită introducerea unui cod unic generat de o aplicație de autentificare de pe smartphone-ul tău, pe lângă parola obișnuită.

Accesează "Centrul de securitate" și selectează "Configurare 2FA". Binance îți oferă două opțiuni pentru 2FA: autentificarea prin aplicație (de exemplu, Google Authenticator) sau autentificarea prin SMS. Îți recomandăm să folosești autentificarea prin aplicație, deoarece este mult mai sigură decât cea prin SMS.

Dacă alegi autentificarea prin aplicație, descarcă și instalează aplicația Google Authenticator (sau o alternativă similară) pe smartphone-ul tău. Apoi, scanează codul QR furnizat de Binance și adaugă contul în aplicație. Odată adăugat, aplicația îți va oferi un cod unic și temporar, pe care trebuie să-l introduci în câmpul corespunzător din "Centrul de securitate" Binance. Fă clic pe "Confirmă" pentru a finaliza configurarea 2FA.

Ads

Dacă alegi autentificarea prin SMS, va trebui să furnizezi numărul tău de telefon mobil și să confirmi codul primit prin SMS. Deși este mai puțin sigură decât autentificarea prin aplicație, aceasta oferă totuși un nivel suplimentar de securitate față de autentificarea cu parolă simplă.

Vreau să deschid cont nou pe Binance.com în limba română: Du-mă la formularul de înregistrare!

După ce-ți vei deschide un cont pe Binance, poți începe să explorezi platforma și să te familiarizezi cu instrumentele și funcțiile disponibile. Ai la dispoziție o varietate de criptomonede pentru tranzacționare, precum și posibilitatea de a depune și retrage fonduri.

Nu uita să studiezi în detaliu piața crypto și să înveți despre diferite strategii de investiții înainte de a te aventura în tranzacționare. Înțelegerea riscurilor și a potențialului de câștig este esențială pentru a deveni un investitor de succes în criptomonede.

Ads