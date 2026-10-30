Cea mai mare platformă crypto, ținta unui atac record. Cum au fost mutate 6,36 miliarde de dolari în doar 20 de minute

Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare a criptomonedelor din lume, a fost ținta unui atac informatic în urma căruia hackerii ar fi furat aproximativ 6,3 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a banilor a fost transferată în numai 20 de minute, potrivit primelor analize. Dacă valoarea se confirmă, acesta ar fi cel mai mare furt din istoria industriei criptomonedelor.

Binance a suspendat depunerile și retragerile

Compania a confirmat incidentul de securitate și a suspendat temporar depunerile și retragerile, pentru a verifica ce s-a întâmplat. Reprezentanții Binance au anunțat că lucrează cu autoritățile și cu firme specializate pentru a identifica atacatorii și a recupera fondurile.

Până în prezent, aproximativ 3 miliarde de dolari din activele afectate au fost blocate. Tether și Circle au înghețat împreună peste 2,38 miliarde de dolari în criptomonedele USDT și USDC, relatează Reuters. La aceste măsuri au contribuit și alte companii din industrie.

Changpeng Zhao, fondatorul și fostul director general al Binance, a declarat că fondurile utilizatorilor sunt în siguranță și că se așteaptă ca pierderile să fie „acoperite” integral. La rândul său, conducerea companiei a anunțat că va folosi inclusiv fondurile proprii pentru a compensa eventualele pierderi ale clienților.

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Hackerii nord-coreeni, principalii suspecți

Compania americană TRM Labs, specializată în analiza tranzacțiilor cu criptomonede, atribuie atacul grupării TraderTraitor, despre care susține că are legături cu regimul de la Phenian.

Potrivit specialiștilor, hackerii au transferat aproximativ 6,36 miliarde de dolari din portofelele Binance, pe zece rețele blockchain. Majoritatea transferurilor au fost realizate într-un interval de aproximativ 20 de minute.

Primele verificări făcute de Binance indică faptul că atacatorii ar fi obținut acces la sistemele companiei prin laptopul compromis al unui inginer. De acolo, ar fi putut iniția retrageri neautorizate. Compania precizează că nu a descoperit, până acum, dovezi privind furtul cheilor private ale portofelelor.

Pentru comparație, precedentul record a fost înregistrat în februarie 2025, când hackerii au furat aproximativ 1,5 miliarde de dolari de pe platforma Bybit.

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