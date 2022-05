Ce decizie au luat organizatorii Turului Italiei după ce Biniam Girmay a fost rănit de dopul sticlei de Proseco

Situația nefericită care l-a avut ca protagonist pe ciclistul din Eritreea nu a rămas fără urmări.

Biniam Girmay a câștigat etapa a 10-a a Turului Italiei, primul ciclist de culoare din Africa ce reușește să câștige o etapă de mare tur.

Pe podiumul de premiere, el a desfăcut sticla de Proseco, dar dopul i-a sărit direct în ochi, Biniam fiind transportat la spital. A doua zi, echipa lui a anunțat că ciclistul este în regulă, dar are nevoie de tratament și ca atare se va retrage din competiție.

Miercuri, la finalul etapei a 11-a, câștigătorul Alberto Dainese (Team DSM) și tricoul roz Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) au primit sticla de Prosesco direct desfăcută pentru a se evita o nouă situație nefericită. Mai ales că după prima etapă și Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a fost lovit în gât de dop.

Momentul în care Biniam Girmay e rănit la ochi de dopul sticlei de Prosesco

The unfortunate moment Biniam Girmay popped a Prosecco cork in his own eye on the winners' podium at the Giro d'Italia 🍾

We hope to see him back in action soon ❤️#Giro | @GrmayeBiniam pic.twitter.com/TSwQpW5wQ8