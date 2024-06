Cine sunt cei 24 membri USR care vor asigura conducerea partidului. Elena Lasconi: „Am încredere în colegii mei”

Noul Biroului Naţional al USR a fost validat în urma Congresului desfăşurat sâmbătă, din noua conducere făcând parte, printre alţii, Clotilde Armand, Allen Coliban, Dominic Fritz, Stelian Ion, Radu Mihaiu, Ionuţ Moşteanu, Claudiu Năsui, Cristina Prună, Vlad Voiculescu.

Cei 24 de membri ai Biroului Naţional au fost aleşi prin votul celor 600 de delegaţi care au participat la Congresul extraordinar USR, organizat sâmbătă.

Potrivit statutului USR, cel de-al 25-lea membru al Biroului Naţional este preşedintele partidului, ales prin votul electronic al tuturor membrilor.

„Când am vorbit despre reconstrucţia partidului, nu am aruncat vorbe în vânt. Eu am promis – şi de asta mă ţin – că voi aduce voci reprezentative din partid, alese democratic, la aceeaşi masă şi vom arăta împreună că USR este singura speranţă pentru o Românie care pare că s-a colorat toată în roşu. România merită un viitor bun şi, împreună, o echipă USR unită şi puternică poate să construiască acest viitor pentru ţara noastră. Am încredere în colegii mei, am încredere în toţi oamenii de bună-credinţă din ţara asta care înţeleg că nu reconstruim un partid, ci o mişcare menită să ducă la bun sfârşit ce am început în 1989”, afirmă Elena Lasconi, preşedinta USR.

Cei 24 de membri ai Biroului Naţional al USR sunt:

1. Armand Clotilde-Marie-Brigitte

2. Baciu Cristian-Mihai

3. Bogdan Horia-Daniel

4. Coliban Allen

5. Costescu Anisia-Georgiana

6. Dinică Silvia-Monica

7. Drăgoescu Cezar-Mihail

8. Echert Adrian

9. Fritz Dominic Samuel

10. Gârbacea Florin-George

11. Ion Stelian-Cristian

12. Mălureanu Liviu

13. Mihaiu Radu-Nicolae

14. Miruţă Radu-Dinel

15. Moşteanu Liviu-Ionuţ

16. Murariu Oana

17. Năsui Claudiu-Iulius-Gavril

18. Nistor Andrei

19. Prună Cristina-Mădălina

20. Stanciu-Viziteu Lucian-Daniel

21. Tanasă Ştefan

22. Ţoiu Oana-Silvia

23. Vasile-Voiculescu Vlad

24. Wiener Adrian

