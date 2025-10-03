Premieră: Noul arhiepiscop al Bisericii Anglicane e o femeie. Ce a propus pentru cuplurile LGBT+

Decizie fără precedent în cinci secole de istorie, la nivelul Bisericii Anglicane, cunoscută și drept Biserica Angliei. O femeie a fost desemnată să o conducă. Data ceremoniei de instalare nu a fost încă anunțată.

Noul lider executiv, arhiepiscop de Canterbury, este Dame Sarah Mullally, în vârstă de 63 de ani, informează BBC. În 1999, Mullally a devenit cea mai tânără șefă a personalului de asistență medicală din Anglia. Din 2018, ea a ocupat funcția de episcop de Londra - a devenit al treilea membru ca rang în ierarhia clericală a Bisericii și prima femeie care a deținut acest post.

Sarah Mullally, susținătoare a apropierii Bisericii de comunitatea LGBT+

De asemenea, din calitatea de episcop de Londra, Mullally a condus comisia care a încercat să influențeze decizia Bisericii Anglicane privind binecuvântarea căsătoriilor între persoane de același sex. Mullally a descris hotărârea de a permite, în cele din urmă, preoților să binecuvânteze cuplurile de același sex, în 2023, drept „un moment de speranță pentru Biserică”. Totuși, ea a admis: „Știu că ceea ce am propus ca soluție de compromis nu merge suficient de departe pentru unii, dar pentru alții este deja prea mult.”

Femeile au fost admise ca preoți în Biserica Angliei abia din mijlocul anilor ’90. Însă, încă există episcopi seniori care se opun deschis preoției feminine, cu atât mai puțin ideii ca o femeie să conducă întreaga instituție.

Legislația impune ca arhiepiscopii de Canterbury să se retragă la vârsta de 70 de ani. Înainte de Mullally, șeful spiritual cu rol executiv al Bisericii Angliei a fost Justin Welby, care a demisionat în ianuarie 2025. Guvernatorul suprem al Bisericii este Regele Charles, dar cu rol mai degrabă ceremonial.

Ads