Biserica, centrul unui noi scandal după ce doi preoți au fost surprinși consumând narcotice și dansând la bară. Ce decizie a luat Arhiepiscopia FOTO/VIDEO

Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a anunțat, printr-un comunicat de presă, că doi preoți au fost opriți de la slujire și trimiși spre judecată la Consistoriul Monahal, după ce o serie de imagini compromițătoare cu aceștia au apărut online.

Unul dintre ei a fost filmat în timp ce dansa la bară, iar celălalt a fost surprins fumând ceea ce pare a fi o substanță interzisă. Cei doi ar avea și relații amoroase cu alți bărbați, scriu știrileprotv.ro.

Filmulețele au fost publicate pe o rețea de socializare, după ce un preot din Bihor, destituit din funcție, a întrebat într-o postare ce nereguli se petrec în parohii. Ca răspuns, un utilizator a trimis aceste imagini. Există și capturi de ecran ale unor conversații care sugerează că cei doi slujitori ai Bisericii ar fi în relații cu alți bărbați.

În funcție de rezultatul anchetei interne, conducerea Arhiepiscopiei va decide dacă cei doi preoți vor fi destituiți sau se vor alege doar cu o pedeapsă.

„Nu problema homosexualității este atât de importantă, pentru că vedeți și voi, societatea este foarte tolerantă astăzi, dar canoanele Bisericii nu îngăduiesc unui preot să trăiască în felul acesta, în această promiscuitate. De fapt, au înființat o normă și își găsesc justificări inclusiv în Scriptură”, spune Ciprian Mega, preot caterisit.

”Au dus Biserica locală într-o despărțire de vocația de a fi cu Hristos. E oarecum de neînțeles”, a mai spus acesta.

Ads