Acuzații de propagandă extremistă la Catedrala Neamului, după ce un cor de copii a interpretat versuri ale propagandistului Mișcării Legionare. BOR reclamă un atac la adresa sa VIDEO

Autor: Maria Mora
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 11:53
Catedrala Națională FOTO: Hepta

Corul de copii al Patriarhiei a interpretat, o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr, în Catedrala Națională, de Ziua Clerului Militar, pe 30 octombrie. Înregistrarea video a momentului a fost publicată de Agenția de știri Basilica a Patriarhiei, pe pagina sa de Facebook. Evenimentul a stârni o serie de reacții vehemente, dar Patriarhia susține că nu există nicio problemă.

Versurile interpretate muzical de Corul Tronos Junior sunt din poezia ”Avem o țară”, scrisă de poetul care a fost și comandant legionar.

Evenimentul a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale (n.r. principele-consort Radu), şeful Statului Major, toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

”La Catedrala Națională se intonează imnuri legionare, cu biserica plină, inclusiv de copii. Așa pare că înțelege Biserica Ortodoxă democrația în România”, a scris Vlad Adamescu, unul dintre fondatorii platformei ”Politică la minut”, pe pagina sa de Facebook.

„O prăbuşire morală”

Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră "o prăbuşire morală".

„În Catedrala Naţională, între pereţi proaspăt sfinţiţi, copii au cântat un poem de Radu Gyr - poetul care a fost propagandistul Mişcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură şi moarte”, a scris Csoma Botond pe Facebook.

"Garda de Fier nu a fost o „mişcare naţională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigaşă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea şi inocenţa copiilor. Asta nu poate fi justificată. Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală, atunci când locul sfânt şi inocenţa devin decorul crimelor trecutului", a scris Csoma Botond pe reţeaua de socializare.

„Așteptăm autosesizarea instituțiilor abilitate”

Alexandru Florian, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel”, a declarat duminică pentru G4Media că așteaptă autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un dosar de cercetare în baza OUG nr 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost cântată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr.

„Imn pentru clerul militar al unui înalt militant legionar, în noua Catedrală Națională, acolo unde aflăm și sfinți a căror viață a fost legată de legionarism este un fapt cutremurător de propagandă extremistă, care s-a petrecut joi 30 octombrie. Considerăm că Ministerul Apărării, Familia Regală și BOR ar fi trebuit deja să se delimiteze în mod clar. Faptul că Basilica postează cu mândrie acest eveniment transmite până astăzi un cu totul alt mesaj. Oare violența simbolică a extremismului va face casă bună cu ortodoxia? Așteptăm autosesizarea instituțiilor abilitate să deschidă un dosar de cercetare în baza OUG nr 31/2002”, a declarat directorul Institutului „Elie Wiesel”.

Reacția Patriarhiei

„Textul poeziei care sta la baza interpretării artistice menționate nu promovează în niciun fel vreo doctrina politica sau vreun regim totalitar. Prin urmare, nu înțeleg rațiunea materialului publicat altfel decât ca o noua încercare de a asocia Biserica Ortodoxa Romana cu doctrine politice străine de credința și învățătura ei”, a transmis un mesaj către G4Media purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Adrian Agachi.

Cine este Radu Gyr

Radu Gyr (pseudonimul lui Radu Demetrescu) a fost poet și propagandist al Mișcării Legionare. Participant la rebeliunea legionară din ianuarie 1941, el a fost condamnat la 12 ani închisoare de regimul Antonescu. A fost eliberat și trimis pe frontul de Est, unde a fost rănit și s-a reîntors la București unde a continuat să facă propagandă în presă în favoarea regimului Antonescu și a războiului împotriva URSS.

El a făcut parte din lotul „jurnaliștilor fasciști”, primii care a fost condamnați în temeiul legii 312/1945 care pedepsea „propaganda fascisto-legionară”. Eliberat în 1956, el a fost din nou arestat în 1958 pentru poezia „Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane”, fiind condamnat în 1959 la moarte pentru „instigare la insurecție armată”, sentință comutată ulterior la 25 de ani muncă silnică, fiind eliberat cu prilejul amnistiției pentru deținuții politici din 1964.

Decizia de condamnare din 1945 nu a fost casată, ceea ce face ca numele lui Radu Gyr să intre sub incidența OUG 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

