Patriarhul Constantinopolului le-a cerut creștinilor să stabilească o singură dată pentru Paște

Patriarhul ecumenic Bartolomeu a făcut apel la creștinii de rit oriental și de rit occidental să sărbătorească Paștele împreună și și-a exprimat speranța că se va ajunge la un acord anul viitor.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Constantinopol a precizat că în 2025 va avea loc o celebrare pentru a marca cea de-a 1700-a aniversare a primului Conciliu Ecumenic de la Niceea. Potrivit patriarhului Bartolomeu, în cadrul reuniunii se va discuta, printre altele, problema stabilirii unei date comune pentru celebrarea Paștelui.

"Suntem optimiști, deoarece există bunăvoință și dorință de ambele părți.

Într-adevăr, o celebrare separată a evenimentului unic al Învierii unice a Unicului Domn este scandalos!", a spus el.

Anul acesta decalajul în sărbătorirea Paștelui conform calendarelor gregorian și iulian este deosebit de mare. Conform calendarului gregorian, Paștele a căzut pe 31 martie, iar conform calendarului iulian - pe 5 mai.

Determinarea zilei de Paște este asociată cu diverși algoritmi care iau în considerare diverși factori astronomici și calendaristici.

Anul viitor, atât catolicii, cât și ortodocșii vor sărbători Paștele în aceeași zi - 20 aprilie.

În contrast cu toate celelalte sărbători creștine care depind numai de mișcarea pământului în jurul soarelui, ziua de Paște depinde atât de mișcarea pământului în jurul soarelui (de care depinde echinocțiul de primăvară) cât și de cea a lunii.

Data Paștilor este, conform primului conciliu de la Niceea, „prima duminică după prima lună plină care cade după sau de echinocțiul de primăvară.” În vreme ce Biserica Romei și Bisericile Protestante iau în considerare echinocțiul real de primăvară, bisericile ortodoxe și greco-catolice pornesc calculul de la ziua de 3 aprilie, socotită drept echinocțiu (21 martie pe stil vechi).

În Bisericile Ortodoxe, echinocțiul de primăvară este fixat pe 21 martie în calendarul iulian (care este ziua de 3 aprilie în calendarul gregorian), în timp ce Biserica Romano-Catolică și cele protestante iau în considerare echinocțiul real de primăvară. Din această cauză data Paștilor în Biserica Ortodoxă nu poate fi mai devreme de 4 aprilie, iar în Biserica Romano-Catolică mai devreme de 22 martie.

Această diferență duce, în plus, la o anumită periodicitate în diferența dintre zilele Paștilor. Specific, după 2 sau 4 ani în care diferența este 0-1 săptămâni, urmează un singur an în care diferența este de 4 sau 5 săptămâni (de exemplu în 2013, 2016, 2021 etc.). Aceasta se datorează faptului că, în acești ani, luna plină care cade după 3 aprilie este diferită de luna plină care cade după 21 martie. Dacă Bisericile ar folosi același ciclu lunar, diferența dintre echinocții ar duce la o diferență în ziua Paștilor de 0 sau de 4 săptămâni.

Diferența adițională de o săptămână provine din faptul că bisericile folosesc cicluri lunare diferite. „Luna Bisericilor Ortodoxe” este cu 4-5 zile după „luna Bisericilor Catolice și Protestante”, ceea ce rezultă într-o diferență adițională de o săptămână în aproximativ 2/3 din ani.

Bisericile ortodoxe nu au acceptat reforma gregoriană din secolul al XVI-lea pentru motive de ordin confesional, menținând mai departe calendarul iulian, care de atunci înainte s-a numit „calendar pe stil vechi”. Cu timpul diferența dintre cele două calendare, care la sfârșitul secolului al XVI-lea era de 10 zile, a continuat să crească, încât după 1900 ea a ajuns să fie de 13 zile. Nevoia de armonizare a calendarului în toate domeniile vieții publice, a făcut ca și bisericile ortodoxe să reflecteze la îndreptarea calendarului lor.

România a adoptat reforma calendarului în anul 1919, când ziua de 1 aprilie pe stil vechi a devenit 14 aprilie pe stil nou.

Congresul interortodox ținut la Constantinopol în anul 1923 a hotărât îndreptarea calendarului și în bisericile ortodoxe, rămânând însă la latitudinea fiecărei biserici locale autocefale momentul oportun aplicării corecției calendarului. Tot aici s-a hotărât ca data Paștilor în Biserica Ortodoxă de pretutindeni să se calculeze după calendarul iulian, până când toate bisericile ortodoxe autocefale vor adopta calendarul îndreptat, evitându-se astfel diferențele liturgice din sânul Ortodoxiei.

Biserica Ortodoxă Română a adoptat stilul nou în ședința Sfântului Sinod din 31 octombrie 1923, care a stabilit că ziua de 1 octombrie a anului 1924 va deveni 14 octombrie 1924. Decizia a stârnit reacția negativă a lui Nae Ionescu și a unor comunități sătești.

Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Sârbă nu au adoptat calendarul gregorian.

În prezent Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Crăciunul după calendarul gregorian, iar Paștele după calendarul iulian.

Biserica Ortodoxă Finlandeză este singura biserică ortodoxă autocefală care sărbătorește Paștele după calendarul gregorian. Biserica Ortodoxă Estoniană, a cărei autonomie este disputată, sărbătorește Paștele de asemenea după calendarul gregorian.