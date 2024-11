Liderul spiritual al anglicanilor, Justin Welby, şi-a anunţat marţi, 12 noiembrie, demisia, în urma publicării unui raport copleşitor cu privire la tratarea de către Biserica Anglicană a agresiunilor fizice şi sexuale comise împotriva a peste 100 de copii şi de bărbaţi tineri, relatează AFP.

”Sper ca această decizie să arate clar cât de mult înţelege Biserica Anglicană necesitatea unei schimbări şi angajamentul nostru profund de a crea o biserică mai sigură”, scrie într-un comunicat Justin Welby.

Aceste agresiuni ar fi fost comise în cadrul activităţilor sale în cadrul Bisericii Anglicane, începând din anii '70 şi până la mijlocul anilor 2010.

Justin Welby resigns as Archbishop of Canterbury after a review criticized his handling of the case of John Smyth, a prolific abuser of children and young men.

