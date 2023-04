Biserică atacată în noaptea de Înviere. Trupele ruse au ucis doi adolescenți. Oficial ucrainean: ”Nimic nu mai este sacru”

În pofida Paştelui ortodox, luptele continuă în Ucraina duminică, iar armata rusă a ucis doi adolescenţi în regiunea sudică Nikolaev (Mikolaiv) în timpul nopţii, a anunţat guvernatorul regiunii Vitali Kim, informează dpa.

În regiunea Zaporojie, şeful administraţiei militare Iuri Malaşenko a raportat de asemenea un "atac masiv" al forţelor ruse. O biserică a fost avariată, astfel că slujba de Înviere a trebuit să fie anulată. "Nimic nu este sacru, chiar şi în noaptea Învierii lui Hristos!", a scris Malaşenko.

În oraşul estic Sloviansk, unde o rachetă a lovit o zonă rezidenţială vineri, continuă acţiunile de salvare. Locatari mai sunt căutaţi printre dărâmături, au informat surse locale.

Potrivit celor mai recente informaţii ale unor surse ucrainene, 11 civili au fost ucişi în atacul de vineri, inclusiv un copil mic, şi alte peste 20 de persoane au fost rănite.

At night, #Russian occupiers attacked the Church of the Archangel Michael of God in Kamyshevakh, #Zaporizhzhia region. pic.twitter.com/cezqnVmL8j