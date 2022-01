107 cazuri confirmate in Bistrita-Nasaud!

In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost confirmate 107 cazuri de infectare cu CoVid. Rata de incidenta a urcat la 0,83 la mia de locuitori.La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu CoVid-19:* 19873 cazuri confirmate de CoVid-19;* 46 persoane izolate in spital, 313 izolate la domiciliu;* 1032 decese inregistrate in Corona-Forms;* 591 persoane ... citeste toata stirea