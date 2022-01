172 de cazuri confirmate in Bistrita-Nasaud!

In ultimele 24 de ore, 172 de cazuri au fost confirmate in Bistrita-Nasaud! Rata de incidenta la nivelul judetului este de 4,71 la mia de locuitori.La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19:* 21.323 cazuri confirmate de COVID-19;* 68 persoane izolate in spital, 1.092 izolate la domiciliu;* 1.037 decese inregistrate in Corona-Forms;* 1.409 persoane in carantina;* 1391 teste ... citeste toata stirea