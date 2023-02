19 februarie 2023 - 18 ani de la plecarea dintre noi a Monseniorului Grigore Zagrean

Talpile paslarilor tatalui meuEra in vremeaOrizonturilor Rosii.Dumnezeu a repartizato lectie deschisa de demnitatesi la Cantonul CFR nr. 41 din Chintelnic.Acolo, un preot,muncitor la calea ferata, la strec,a transformat Cantonulintr-o Biserica clandestina,l-a coborat inca o datape Dumnezeu in catacombele primilor crestini.Altarul improvizat,il avea in camera mare.In fiecare zi liturghisea de doua ori,inainte de a pleca la strecsi dupa reintoarcerea acasa,inspre ... citeste toata stirea