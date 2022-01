206 cazuri confirmate in Bistrita-Nasaud din 575 teste efectuate!

La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19:* 20.964 cazuri confirmate de COVID-19;* 63 persoane izolate in spital, 1.198 izolate la domiciliu;* 1.036 decese inregistrate in Corona-Forms;* 1.356 persoane in carantina;* 575 teste efectuate (181 RT PCR si 394 rapide), dintre care 107 la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. ... citeste toata stirea