22 de echipe isi testeaza robotii, intr-o competitie amicala, la Beclean

Prefectul Teofil Cioarba si inspectorul scolar general Cristian Nicula le-au urat succes tinerilor robotisti din comunitatea First Tech Challenge prezenti, in acest weekend la concursul de robotica din Beclean. 22 de echipe din intreaga tara isi testeaza in acest weekend robotii intr-o competitie amicala care se desfasoara la Colegiul National "Petru Rares" din Beclean.Echipe participante la Demo, Beclean, 4 februarie 2023!The ArchiTechs, ClujAces, ... citeste toata stirea