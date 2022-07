37 de concurenti s-au inscris deja la Cupa Orasului Nasaud la Sah!

Mai sunt doar 3 zile pana la startul Cupei Orasului Nasaud la Sah, eveniment care va avea loc sambata si duminca la Casa de Cultura "Liviu Rebreanu" din orasul nostru!Pana in momentul de fata avem 37 de curajosi care s-au inscris in aceasta competitie. Stim ca sunt suficienti pasionati de sah in Esara Nasaudului incat sa fie ocupate toate cele 50 de table de joc pe care le avem pregatite!Indiferent de nivelul vostru de joc, nu ratati oportunitatea de a participa la o competitie organizata ... citeste toata stirea