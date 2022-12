4,34% - rata somajului inregistrat in evidentele AJOFM Bistrita - Nasaud in luna noiembrie 2022

La sfarsitul lunii noiembrie 2022, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud erau inregistrati 4882 someri (din care 2497 femei), rata somajului fiind de 4,34 %.Comparativ cu luna precedenta, in aceasta luna acest indicator a inregistrat o crestere cu 0,18 pp.Din totalul de 4882 persoane inregistrate in evidentele AJOFM Bistrita - Nasaud, 1399 erau beneficiari de indemnizatie de somaj, iar 3483 erau someri neindemnizati. In ceea ce priveste mediul de ... citeste toata stirea