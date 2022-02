485 de cazuri confirmate in Bistrita-Nasaud!

In ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost depistate 485 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Rata de incidenta este de 10,78 la mia de locuitori!La nivelul judetului Bistrita-Nasaud, au fost raportate urmatoarele date referitoare la situatia epidemiologica privind imbolnavirea cu COVID-19:* 24.968 cazuri confirmate de COVID-19;* 1.058 decese inregistrate in Corona-Forms;* 854 persoane in carantina;* 118 persoane izolate in spital, 1.180 izolate la domiciliu;* 1.001 teste ... citeste toata stirea