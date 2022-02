6 tipuri de jucarii care-i vor stimula creativitatea copilului

Creativitatea joaca un rol important in dezvoltarea copilului. Aceasta ii ofera posibilitatea de a se manifesta liber si de a isi contura personalitatea artistica. Prin intermediul ei, cel mic exploreaza idei noi, perspective diferite, modalitati inedite de a rezolva situatii.Cu ajutorul anumitor jucarii si activitati, copilul va fi incurajat sa creeze si sa experimenteze. In plus, se va distra, fie ca se joaca singur, fie cu parintii sau cu alti copii. Descopera, in cele ce urmeaza, sase ... citeste toata stirea