8 Martie - cea mai frumoasa sarbatoare a primaverii - sarbatorita de elevii clasei pregatitoare de la Rodna

Primavara este cel mai asteptat, cel mai proaspat si cel mai iubit anotimp. Este anotimpul in care alergam, visam, coloram, plutim. Cu mantia sa plina de lumina, primavara imparte din pocalul ei tinerete, voiosie si culoare. Fluturii zboara, albinele isi incep dulcele zumzet prin flori. Gandaceii si carabusii dorm la soare, dezghetandu-si aripioarele si piciorusele. Pasarile calatoare revin in tara. Sa ne bucuram cu totii de acest minunat peisaj primit in dar de la blanda primavara.Serbarile ... citește toată știrea