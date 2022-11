A absolvit a doua grupa de patiseri formati in cadrul proiectului SOS "Esinutul Haiducilor"

A doua grupa de patiseri formati in cadrul proiectului SOS ,,Esinutul Haiducilor. Sustenabilitate prin interventii sociale integrate in teritoriu GAL ,,Esinutul Haiducilor" POCU/303/5/2/128177 a sustinut zilele trecute examenul de absolvire al cursului.Cursantii inscrisi in program au pregatit un examen final delicios, punand in aplicare tot ce au invatat in cele 360 de ore de curs.Indiferent ca viseaza sa isi deschida o afacere in domeniu, vor un loc de munca mai bun sau au doar sa invete ... citeste toata stirea