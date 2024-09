A fost semnat contractul de executie pentru modernizarea a 15 strazi din comuna Sant

Marian Forogau, primarul comunei Sant, anunta semnarea contractului de executie a lucrarilor din cadrul proiectului "Consolidare, reabilitare si modernizare a 15 drumuri de interes local in comuna Sant", finantat prin Programul de Investitii ,,Anghel Saligny". In urma procedurii de achizitie publica, castigator a fost desemnata firma GIRONIC STAR COM SRL.Drumurile propuse spre reabilitare si modernizare ... citește toată știrea