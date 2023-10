A fost semnat contractul de lucrari CL 12, lotul 2, "Extindere retele de alimentara cu apa in comunele Caianu Mic, Nimigea, Tarlisua, Zagra, sistem nou de alimentare cu apa in comuna Spermezeu, sistem de canalizare in comuna Caianu Mic", anunta presedintele Emil Radu Moldovan. Valoarea contractata este de 74.812.321,98 lei fara TVA, structura de finantare constand in: 79,90% acordate de catre Uniunea Europeana; 12,22% asigurate de la Bugetul de Stat; 1,88% asigurate de la Bugetul Local; 6% ... citeste toata stirea