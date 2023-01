A fost semnat contractul de proiectare si executie pentru blocul ANL de la Nasaud

Tinerii din orasul Nasaud vor beneficia de 16 locuinte construite de Agentia Nationala pentru Locuinte. Directorul general al ANL, Gabriel Stabciu, anunta ca a semnat contractul de proiectare si executie lucrari, in valoare de 5.412.005,53 lei, aferent obiectivului de investitie ce se va derula prin "Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii" in orasul Nasaud.Proiectul prevede construirea unui bloc cu regim de inaltime P+3E in ... citeste toata stirea