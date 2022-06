A inceput recensamantul din casa in casa! Primarul Aurel Horea: Va rugam sa permiteti accesul recenzorilor!

In perioada 06.06.2022 - 17.07.2022 are loc etapa de colectare in teren a datelor Recensamantului populatiei si locuintelor 2021."Va rugam sa permiteti accesul recenzorilor in locuinte si sa furnizati informatiile solicitate, conform formularului de recensamant.Recensamantul este obligatoriu, fiind deosebit de importanta realizarea etapei de recenzare a populatiei si locuintelor ramase nerecenzate dupa incheierea autorecenzarii si autorecenzarii asistate.Recenzorii care va vor vizita ... citeste toata stirea