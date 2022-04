A inceput repartizarea ajutoarelor de la Guvern, transa a IV-a! Ce contin pachetele alimentare!

Institutia Prefectului Bistrita-Nasaud informeaza cetatenii cu privire la faptul ca in perioada 26 aprilie 2022 - 4 mai 2022, la nivelul judetului vor fi distribuite 19.818 pachete cu ajutoare alimentare in cadrul Programului Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD), finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.In data de 26 aprilie a fost demarata receptia si depozitarea in centrele puse la dispozitie de autoritatile publice locale a transei a IV-a de pachete cu ... citeste toata stirea