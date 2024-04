A plecat la umbra crucii dascalita Elisabeta Vranau din Nasaud

Am aflat cu tristete vestea trecerii la cele vesnice a colegei noastre in ale dascaliei, veterana breslei educatorilor nasaudeni Elisabeta Vranau, doamna Nasaudului, a treia colega plecata la scolile cerului in ultimele zile, dupa Dorina Frisan si Rodica Milosescu. Plecarea lor a lasat un gol in lumea carturareasca din orasul academicienilor.Colega noastra, Doamna Tuca, s-a desprins din colectivul dascalesc in data de 7 aprilie 2024, duminica a treia din Postul Mare, Duminica Sfintei Cruci, ... citește toată știrea