Carturarul nasaudean, profesorul si pictorul Lucian Bichigean, si-a luat sevaletul si toate instrumentele de lucru in data de 30 octombrie 2023, spre a picta in cer, in lumea sfintilor, unde va amenaja expozitia cu caracter permanent cu portrete de ingeri.La Capela din Nasaud a avut ultima intalnire cu colegii de breasla, cu prietenii si dragii sai nasaudeni, unde s-a recitat din poeziile sale, s-a cantat si s-au creat momente vesele asa cum obisnuia de-a lungul vietii, intrand cu succes in ... citeste toata stirea