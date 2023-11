In perioada 19 - 25 octombrie 2023, doua cadre didactice de la Centrul Scolar de Educatie Incluziva Beclean, Anica Cirlejan si Crina Lup, au participat la cea ce-a treia mobilitate in cadrul proiectului Erasmus+, "The key to the strong child: Social Emotional Learning", proiect initiat si coordonat de o scoala din Polonia, "Publiczna SzkoL,a Podstawowa" din orasul Strzelce Opolskie.In cadrul acestui proiect, parteneri sunt patru scoli din Polonia, Turcia, Spania si Romania, aceasta fiind ... citeste toata stirea