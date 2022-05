Absolventii promotiei 2022, asteptati la AJOFM sa se inregistreze pentru a beneficia de servicii de integrare pe piata muncii

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud informeaza absolventii de invatamant din promotia 2022 ca sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de AJOFM Bistrita - Nasaud in scopul integrarii acestora pe piata fortei de munca.Absolventii institutiilor de invatamant care se inregistreaza in evidentele AJOFM Bistrita - Nasaud ca persoane aflate in cautarea unui loc de munca, beneficiaza de ... citeste toata stirea