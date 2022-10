Acasa la scriitorul Valeriu Muresan din Chiuza

In drumul nostru cu "Cu cartea pe roti" am facut un popas la Chiuza, la familia Valeriu si Veronica Muresan, o familie de oameni orientati spre fapte mari, printr-o frumoasa activitate literara si artistica si totodata printr-o activitate gospodareasca bine oranduita. In ograda lor totul e in ordine ca in farmacie, ca doar doamna Veronica a lucrat in domeniul sanitar. Ambii au un fin simt pentru frumusete. Poezia, arta si goblenurile au fost chemarea vietii lor. Domnul Valeriu a calatorit prin ... citeste toata stirea