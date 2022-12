Accident cu 3 victime la Susenii Bargaului

Un echipaj de pompieri si doua echipaje SMURD intervin in localitatea Susenii Bargaului la un accident rutier fara persoane incarcerate anuntate. Interventia este in dinamica. ISUUpdate: In urma accidentului au rezultat trei victime, doi barbati si o femeie, constienti si cooperanti. Un barbat prezinta un traumatism cranian minor, iar celelalte doua victime acuza dureri toracice.Sunt transportati la UPU SMURD Bistrita pentru investigatii medicale amanuntite. ISUUpdate politie: *Susenii ... citeste toata stirea