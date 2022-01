Accident in miez de noapte la Ilva Mica! Un sofer baut a intrat intr-o alta masina pe care a proiectat-o intr-o curte

Noaptea trecuta, in jurul orei 00:30, politistii Compartimentului Rutier din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai au fost alertati despre producerea unui accident rutier in Ilva Mica.Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 39 de ani din Ilva Mica in timp ce a patruns pe Drumul National 17D de pe Drumul Judetean 172D, a intrat in coliziune cu un alt autoturism condus de un barbat.In urma impactului, cel de-al doilea autoturism a fost proiectat in gardul iar mai apoi in anexa ... citeste toata stirea