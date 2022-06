Accident la Lelesti! Soferul a fost preluat cu elicopterul!

In jurul orei 9, politistii Compartimentului Rutier Beclean au fost directionati in urma unui apel prin SNUAU 112, la un accident de circulatie produs pe Drumul Comunal 34 in Lelesti.La locul evenimentului, politistii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 47 de ani, din Suciu de Sus, judetul Maramures, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat in albia unui parau de pe partea dreapta a sensului de mers Ciceu Mihaiesti catre Lelesti.In urma accidentului a ... citeste toata stirea