Acoperisul unei case de locuit din localitatea Branistea, distrus de un incendiu

In aceasta dimineata, in jurul orei 05:50, pompierii militari din cadrul Statiei de Pompieri Beclean au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperisul unei case de locuit din localitatea Branistea.La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere si un echipaj de prim ajutor SMURD. Interventia a fost una complexa, avand in vedere riscul de extindere la o locuinta aflata in imediata apropiere. Dupa aproximativ doua ore si jumatate de lupta cu